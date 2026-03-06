Стало известно о ключевой роли ЦРУ в выслеживании Хаменеи

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США помогло установить местонахождение верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом пишет Intelligence Online.

По данным портала, американские разведданные послужили сигналом к началу совместной операции США и Израиля "Эпическая ярость". При этом отмечается, что на минувших выходных директор ЦРУ Джон Рэтклифф находился вместе с президентом США Дональдом Трампом в импровизированном центре для работы с секретной информацией в резиденции Мар-а-Лаго.

Газета The New York Times также указала на ведущую роль американского ведомства в выслеживании Хаменеи. Однако журналисты утверждают, что утечка информации о решающем вкладе ЦРУ может вызвать раздражение в Израиле.

В материале издания говорится, что перед началом операции по убийству иранского руководства не все американские законодатели были убеждены доводами разведки об угрозе со стороны Тегерана. Ситуация осложняется тем, что в результате были убиты иранские чиновники, которые ранее рассматривались Вашингтоном в качестве потенциальных партнеров по диалогу.

Хаменеи погиб в результате совместной военной кампании США и Израиля против Ирана. В связи с его гибелью в республике был объявлен 40-дневный траур. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан пообещал, что убийство верховного лидера не останется безнаказанным.

В США назвали последствия убийства Хаменеи

СМИ писали, что убийство Хаменеи стало возможным благодаря собранным израильской разведкой данным. Утверждается, что Израиль взломал дорожные камеры в Тегеране. Изображения с них шифровались и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля.

В Иране уже определили кандидатов на пост верховного лидера страны. По данным журналистов, занять место погибшего аятоллы должен его сын Моджтаба Хаменеи.