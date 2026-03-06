В США увидели признаки возможной гражданской войны на фоне операции в Иране

Президент США Дональд Трамп «затеял» в стране гражданскую войну». Признаки возможного внутреннего конфликта в США на фоне операции в Иране увидел российский политолог Георгий Бовт.

Эксперт обратил внимание на публикацию Трампа в соцсети Truth, в которой тот заявил о необходимости реформы избирательного законодательства — обязать граждан предоставлять документы, дающие право участвовать в выборах, бумаги о гражданстве, а также о намерении ввести запрет на голосование по почте.

«Мало старине Дональду войны с Ираном, он еще, похоже, затеял небольшую гражданскую войну (...) У каждого штата свои особенности по выборным процедурам (...) и вот теперь 47-й президент решил все это, по сути, взорвать. Лихой парень», — заявил Бовт.

