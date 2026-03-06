Власти США решили эвакуировать свое посольство в Кувейте

$78.1990.79

CBS: власти США решили эвакуировать своё посольство в Кувейте

Говорит Москва

Сотрудникам дипмиссии приказано уничтожить всю конфиденциальную информацию.

«Распоряжение включало требования к работникам ликвидировать закрытую информацию и очистить серверы с секретными данными», — сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

Журналисты напомнили, что посольство подвергалось атакам несколько раз, затем оно заявило о приостановке работы.

Министерство обороны Кувейта сообщило, что прошедшей ночью силы ПВО отразили ракетную атаку на территорию страны.