Власти США решили эвакуировать свое посольство в Кувейте

CBS: власти США решили эвакуировать своё посольство в Кувейте
Сотрудникам дипмиссии приказано уничтожить всю конфиденциальную информацию.
«Распоряжение включало требования к работникам ликвидировать закрытую информацию и очистить серверы с секретными данными», — сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.
Журналисты напомнили, что посольство подвергалось атакам несколько раз, затем оно заявило о приостановке работы.
Министерство обороны Кувейта сообщило, что прошедшей ночью силы ПВО отразили ракетную атаку на территорию страны.