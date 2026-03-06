Пока вы спали: почему Зеленский не хочет проводить выборы и угроза Трампа Кубе

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы, говоря об Иране

Президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты хотят сначала решить вопрос с Ираном, а затем намерены заняться Кубой. По его словам, это лишь вопрос времени, пишет РИА Новости.

"То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело (операцию против Ирана. — Прим. ред.), но это лишь вопрос времени", — сказал американский лидер.

США и Израиль 28 февраля начали операцию против Ирана.

Захарова высказалась об атаках США и Израиля на Иран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что агрессия США и Израиля против Ирана безосновательная. По ее словам, все ранее заявленные американской и израильской сторонами основания для нанесения ударов не нашли подтверждения, сообщает РИА Новости.

"Нужно отметить, что, конечно, безусловно, речь идёт об агрессии США и Израиля в отношении Ирана, агрессии безосновательной, ровно потому, что все основания, которые были задекларированы, как причина или повод для нанесения ударов, получается, не нашли никакого подтверждения", - сказала дипломат.

Премьер Словакии объяснил, почему Зеленский не хочет проводить выборы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в ходе встречи со студентами, что глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в проведении президентских выборов на Украине, поскольку не сможет их выиграть, пишет РИА Новости со ссылкой на страницу политика в социальной сети Facebook*.

"У Зеленского закончился президентский мандат. Это правда или нет? Это правда. Они ссылаются на военное положение и не хотят организовывать выборы, а Зеленский следующие выборы не выиграет. Тогда объясните мне, почему он должен быть заинтересован в президентских выборах сейчас?" - сказал Фицо.

Отмечается, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года.

Трамп: США хотят "все зачистить" в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "прийти и все зачистить" в Иране. Он добавил, что его администрация рассматривает несколько возможных кандидатур политиков, которые могли бы встать во главе Ирана после завершения военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

"Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, по моему мнению, справились бы с этой задачей", - сказал он, отказавшись назвать имена.

По словам американского лидера, США принимают меры для того, чтобы люди из его списка не погибли в ходе военной операции.

"Мы хотим прийти и все зачистить, - добавил президент США. - Мы не хотим, чтобы кто-то пришел и за 10 лет все восстановил".

США подорвали свои же нефтяные санкции против России, заявил Пушков

Сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что США подорвали свои же антироссийские санкции в сфере нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Пушкова в Telegram-канале.

"Именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России", — написал сенатор.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.