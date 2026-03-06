Президент Украины Владимир Зеленский, делая заявления о помощи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ближнем Востоке, признал, что готов торговать бойцами ВСУ для сохранения финансовых потоков от Запада. Такое заявление сделал сенатор от ДНР Александр Волошин в беседе с ТАСС.

По его мнению, Киев фактически согласен торговать собственной живой силой, лишь бы удержаться у власти и не потерять бесконтрольные денежные потоки.

«Зеленский предлагает такие простые и бесчеловечные размены в первую очередь потому, что в Киеве на людей давно смотрят как на безвольный скот, который можно погнать хоть на Донбасс, хоть на Ближний Восток», — подчеркнул парламентарий.

Зеленский назвал вывод войск из Донбасса подарком России

Сенатор обратил внимание, что западные политики все чаще проговариваются: украинская армия превратилась для них в источник боевого опыта и «человеческого материала», который можно задействовать в любых конфликтах — от Латинской Америки до Ближнего Востока. Ни о какой защите мирных жителей речи не идет, отметил Волошин.

Ранее Wall Street Journal писала, что Украина начала «задыхаться» без боеприпасов для американских Patriot. Ситуация с поставками остается тяжелой.