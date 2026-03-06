Зеленский попросил ракеты, которые запускают на Ближнем Востоке

Украинский президент Владимир Зеленский попросил выдать ему ракеты, которые запускают на Ближнем Востоке.

Как заявил киевский лидер, было бы неплохо получить ракеты для Patriot, как раз те, которые Израиль использует против Ирана. В свою пользу Зеленский отмечает, что за три дня страны выпустили 800 таких ракет, а Украина за весь свой конфликт получила куда меньше.

Зеленский заявил, что переговоры по Украине сейчас на паузе из-за войны в Иране

Сергей Лавров, глава МИД РФ, ранее заявлял, что киевский режим стремится ко временному перемирию, чтобы перевооружиться, чего Россия допустить никак не может.

Пока что украинский лидер так и не получил ответа из США по поводу поставки большего количества ракет.