Премьер страны ЕС жестко высказался о проделках Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо жестко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что украинский лидер не должен думать, что все вокруг будут исполнять его желания. Видеокомментарий Фицо опубликовал на своей официальной странице в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Недопустимо, чтобы … Зеленский думал, что мы его слуги и должны делать все, что он ожидает. Мы ему во всем помогаем, а он нам, наоборот, вредит... Сейчас он остановил нефть. Делает вид, что нефтепровод поврежден, хотя спутниковые снимки четко подтверждают, что это не так», — заявил Фицо.

Премьер также добавил, что Словакия из-за Зеленского теряет по 500 миллионов в год на транзитных сборах, которые ранее получала за переправку газа на Запад.

Ранее же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Зеленскому с новым жестким посланием.

