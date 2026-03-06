Вагенкнехт обвинила Мерца в двойных стандартах по Ирану

Основательница германской партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW) выступила с резкой критикой в адрес канцлера Фридриха Мерца, обвинив его в двуличности. Политик заявила, что, разрешая Соединенным Штатам задействовать свои военные объекты на немецкой территории для проведения боевых действий против Ирана, правительство ФРГ фактически втягивает страну в вооруженный конфликт, делая её законной целью для ответных ударов.

«Существуют ли бомбы, которые можно считать приемлемыми, и те, которые таковыми не являются? Подобная двойная мораль, демонстрируемая Мерцем, подрывает авторитет Германии на международной арене», - написала Вагенкнехт на своей странице в соцсети X.

По её мнению, использование баз в качестве перевалочного пункта для агрессии, противоречащей нормам международного права, превращает ФРГ из наблюдателя в непосредственного участника эскалации.

Напомним, что 28 февраля вооруженные силы США и Израиля приступили к проведению широкомасштабной военной кампании против Исламской Республики. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая Тегеран. В американской администрации объяснили свои действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угрозы, якобы исходящей от Тегерана.

В ходе атак было уничтожено высшее политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и ряд других ключевых фигур. В ответ на это Корпус стражей исламской революции нанес масштабный удар по израильской территории, а также атаковал американские военные объекты, расположенные в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.