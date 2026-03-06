Трамп назвал Зеленского «препятствием» миру на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта. Об этом в интервью газете Politico заявил президент США Дональд Трамп.

«Немыслимо, что он (Зеленский. — «Газета.Ru») является препятствием. <...> У тебя нет карт. Теперь у него еще меньше карт», — сказал глава Белого дома.

При этом Трамп отметил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение.

До этого Зеленский заявил, что четвертый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может состояться в промежутке между 5 и 8 марта.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

