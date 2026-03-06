Действия украинского лидера Владимира Зеленского в отношении Венгрии и Словакии вызывают серьезные вопросы. Об этом написала в соцсети X сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

По ее мнению, то, как «Зеленский обращался с Венгрией и Словакией, а также, вероятно, и с Германией, если учитывать постановление Верховного федерального суда о том, что взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности были совершены "по заказу иностранного государства", в частности, Украины», вызывает вопросы. Как добавила Вайдель, эти вопросы становятся еще более актуальными на фоне подорожания газа и нефти из-за войны против Ирана.

Зеленский: США попросили Киев помочь в защите неба на Ближнем Востоке от БПЛА

Как подчеркнула политик, правительство ФРГ ради граждан Германии должно проанализировать происходящее.

Ранее Владимир Зеленский назвал отсутствие боевых действий условием возобновления поставок нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба». Он объяснил словацкому премьеру Роберту Фицо, что «трубопровод разрушен» и «для его восстановления необходимо прекращение огня».

Поставки по трубопроводу, по которому в том числе прокачивала свою нефть Украина, были остановлены в конце января.