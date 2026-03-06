Трамп спрогнозировал восстановление Ирана после ударов за 10 лет

Ирану для восстановления инфраструктуры от последствий ударов со стороны США и Израиля понадобится 10 лет. Такое мнение в интервью телеканалу ABC News высказал президент США Дональд Трамп, комментируя возможные последствия военной кампании против Исламской Республики.

В ходе беседы корреспондент телеканала при Белом доме Джонатан Карл спросил у американского лидера, что может последовать за завершением активной фазы военных действий. Ведущий попытался выяснить, каким Вашингтон видит следующий этап в урегулировании ситуации.

Трамп об операции в Иране: «48 лидеров исчезли одним махом»

Ответ Трампа был лаконичным, но ёмким. «Забудьте о следующем этапе», — заявил президент, фактически дав понять, что масштаб предполагаемого удара может быть настолько серьёзным, что вопрос о дальнейших действиях потеряет актуальность на долгие годы.

Эксперты отмечают, что подобные заявления могут свидетельствовать о жесткой позиции американской администрации в отношении Тегерана.

Ранее Трамп неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном и обещал принимать решительные меры для защиты интересов США и их союзников на Ближнем Востоке.