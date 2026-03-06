Трамп выступил с критикой журналиста Такера Карлсона

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на известного американского журналиста Такера Карлсона из-за его несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана. Об этом сообщает ABC News.

© Газета.ru

По мнению Трампа, Карлсон не понимает принцип «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, MAGA).

Президент США добавил, что журналист «потерял ориентиры».

«Я знал это уже давно, он не с нами, он не MAGA. Суть MAGA в том, чтобы спасти страну и снова сделать ее великой. Это политика «Америка прежде всего», а Такер не соответствует ни одному из этих критериев. Ему просто не хватает ума, чтобы это осознать», — рассказал Трамп.

Трамп: США потопили 24 иранских корабля

Карлсон после начала операции США и Израиля против Ирана осудил действия Вашингтона, он назвал эту военную кампанию «абсолютно отвратительной и злой».

24 февраля аналитик и блогер Эндрю Наполитано заявил, что Карлсон предпринял «последнюю отчаянную попытку» отговорить президента США Дональда Трампа от войны с Ираном.

Ранее Трамп представил закон о спасении Америки.