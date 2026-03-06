Вылетевший в ОАЭ самолет вынужденно сменил курс из-за обстрелов

Самолет Air France, вылетевший из Франции в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы эвакуировать граждан страны, вынужденно сменил курс. Ему пришлось развернуться из-за обстрелов, заявил в соцсети Х министр транспорта Франции Филипп Табаро.

«Самолет, зафрахтованный правительством, чтобы забрать наших соотечественников, сегодня вечером был вынужден развернуться из-за ракетных обстрелов в этой зоне», — написал глава французского министерства транспорта.

Ситуация вызвала сложности с эвакуацией французов из региона. Чиновник подчеркнул, что власти осознают законные ожидания своих граждан, но могут обеспечить их возвращение «только при надлежащих условиях безопасности».

Ранее российская туристка описала очереди на рейсы из ОАЭ на родину фразой «голодные игры».