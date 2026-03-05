Аракчи пригрозил странам за поддержку США и Израиля

Глава МИДа Ирана заявил, что они погрязнут в войне, если не прекратят конфликт с исламской республикой.

«Могучие иранские вооружённые силы, которые долгое время готовились к этой войне, покажут, что каждый, кто захочет продолжать эту войну, сам окажется в болоте. Мы дважды вели переговоры с этим правительством США, и оба раза во время переговоров подвергались нападению. Правительство США несёт всю полноту ответственности за это кровопролитие», — написал Аракчи в социальной сети X.