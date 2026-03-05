Главный оппонент Орбана заступился за него после угроз Зеленского

Глава основной оппозиционной партии Венгрии «Тиса» Петер Мадьяр заступился за своего главного оппонента, премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает портал 444.hu.

Политик прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского, пригрозившего Орбану неприятностями по стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ни один иностранный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему правительству Орбана, ни будущему правительству «Тисы». Я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то пусть откажется от них», — заявил Мадьяр.

Ранее Зеленский пригрозил передать в ВСУ адрес Виктора Орбана, «чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке».

Президент республики предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Венгрия не прекратит блокировать передачу Киеву военной помощи в размере 90 миллиардов евро от европейских стран.

Орбан ответил на угрозу Зеленского

После этого Орбан ответил, что угрозы Зеленского касаются не его, но всей Венгрии.