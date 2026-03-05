В ЕК оценили вероятность продления временной защиты для украинцев

Страны Европейского союза (ЕС) вряд ли продлят программу временной защиты для граждан Украины. Об этом заявила спецпосланница Еврокомиссии (ЕК) по делам украинцев в ЕС Илва Йоханссон в ходе конференции «Что будет после временного? Будущее украинцев в ЕС через четыре года», передает Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент).

«Меня бы очень удивило, если бы временная защита была продлена в нынешнем виде. Думаю, для временной меры пяти лет достаточно», — сказала спецпосланница.

Йоханссон добавила, что украинцы, которые уже несколько лет живут в европейских странах, нужно будет изменить правовые основания для проживания. По ее словам, речь идет о получении рабочих или учебных виз, разрешении на проживание и так далее.

В феврале президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, которым остановил предоставление специального статуса и льгот для беженцев с Украины. Согласно документу, власти республики лишат украинских граждан доступа к бесплатной медицине и льгот на оплату жилья.

