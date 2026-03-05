Трамп сменил главу министерства внутренней безопасности США

Руководитель министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм покинет пост, ее место займет сенатор от штата Оклахома Марквейн Маллин, рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Журналисты заметили, что Маллин известен как сторонник жесткой иммиграционной политики. Эксперты полагают, что назначение повлияет на дальнейший курс ведомства, отвечающего за пограничный контроль и борьбу с нелегальной миграцией.

«Я рад объявить, что глубокоуважаемый сенатор Соединённых Штатов от великого штата Оклахома Маркуэйн Маллин станет министром внутренней безопасности США с 31 марта 2026 года», — отметил Трамп.

Глава США пояснил, что «Маркуэйн будет неустанно работать», чтобы обеспечить безопасность границ державы, остановить незаконный въезд мигрантов, убийц и других преступников в США, покончить с незаконным оборотом наркотиков и снова сделать страну безопасной.

Американский лидер уточнил, что Ноэм станет спецпосланником по инициативе «Щит Америки», о которой будет объявлено в субботу, 7 марта, во Флориде.

Ранее сообщалось, что Кристи Ноэм столкнулась с критикой со стороны представителей Республиканской партии и Демпартии во время слушаний в Конгрессе на этой неделе.

По данным Bloomberg, недовольство политиков было вызвано высказываниями Ноэм о новой рекламной кампании, направленной на принуждение мигрантов к «добровольной» депортации.