Сийярто назвал «выходом за рамки» угрозы Зеленского в адрес Орбана

Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – это «выход за все возможные рамки», высказался министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Это выходит за все рамки. И это Украина. Это та самая «культура», которая исходит из Киева. И это тот человек, которым восхищается Брюссель, и та страна, которую они хотят как можно быстрее ввести в Европейский союз», – пристыдил Украину Сийярто в соцсети Х.

Венгерский министр подчеркнул, что никто не смеет угрожать Венгрии или её премьер-министру, а также шантажировать Будапешт только потому, что он отказывается платить за войну на Украине и более завышенные цены на энергоносители из-за Киева.

Орбан ответил на угрозу Зеленского

«Не важно, сколько угроз он шлет в наш адрес, не важно, насколько тесно он сотрудничает с фон дер Ляйен и Манфредом Вебером, политическим союзником партии «Тиса», в Брюсселе, мы не позволим им втянуть Венгрию в войну», – подытожил Сийярто.

Напомним, в четверг, 5 марта, Владимир Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины. Позже первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что после этого Орбан оказался под угрозой покушения со стороны Киева, тем более ранее украинские спецслужбы уже связывали с атаками на политических лидеров.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями. Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нового нефтепровода в обход Украины. Будапешт раскритиковал протест Украины после освобождения Россией двух венгров.