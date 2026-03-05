Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба нуждается в помощи. Об этом он высказался в интервью газете Politico.

Также американский лидер подтвердил, что контакты между США и Кубой продолжаются. Он отметил, что США разговаривают с Кубой.

При этом Трамп заявил, что Куба тоже падет. Он предположил, что ухудшение ситуации на острове отчасти является результатом давления со стороны США, в том числе прекращения поставок венесуэльской нефти, которая когда-то обеспечивала жизнедеятельность Гаваны.

Ранее на Кубе заявили о раскрытии организаторов вооруженной диверсии, совершенной на прошлой неделе с участием катера под флагом США. По данным Министерства внутренних дел республики, за атакой стоит лидер антиправительственного «Движения 30 ноября» Маритца Луго Фернандес, проживающая в Соединенных Штатах.