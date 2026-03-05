В Тегеране заявили, что план "А" США по Ирану провалился

План «А» президента США Дональда Трампа по быстрой победе над Ираном провалился, план «Б» станет еще большим провалом, заявил в соцсети Х глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

США 28 февраля объявили о начале масштабной операции против Ирана. Сроки кампании не назывались, позже в Пентагоне заявили, что она может продлиться от 3 до 8 недель.

5 марта американские массмедиа рассказали, что планы Вашингтона изменились на фоне массовых ответных ударов Ирана. Журналисты уточнили, что операция может продлиться до сентября.

«План «А» по чистой и быстрой военной победе провалился, господин президент. Ваш план «Б» станет еще большим провалом», — отметил Аракчи.

Глава ведомства подчеркнул, что шанс на «уникальную сделку» сгорел после начала совместной с Израилем операции против Ирана.

По его мнению, концепция «Израиль превыше всего» всегда означает: «США — в последнюю очередь».