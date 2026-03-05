Сийярто жестко отреагировал на угрозы Зеленского Орбану

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резким осуждением политики украинских властей, назвав поведение Владимира Зеленского неприемлемым. Поводом для жесткой реакции дипломата стали недавние угрозы главы киевского режима в адрес Виктора Орбана, в которых тот предложил передать контактные данные венгерского премьера украинским военным для «общения на их языке».

«Это выходит за рамки любых границ. Вот она, украинская "культура", вот человек, которым восхищается Брюссель, и именно эту страну хотят принять в Европейский союз», — написал Сийярто в соцсети Х.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что Будапешт не позволит никому запугивать себя или шантажировать страну только за то, что венгерское правительство отказывается оплачивать последствия чужого конфликта или переплачивать за энергию. Сийярто заверил, что, несмотря на сговор оппозиционных сил внутри страны с руководством Еврокомиссии, Венгрия останется при своем мнении: «Безопасность Венгрии — превыше всего, мы хотели остаться и останемся вне войны Зеленского».

Напряженность между странами достигла пика после того, как Киев прекратил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», что в Будапеште расценили как грубый политический шантаж. Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия больше не будет искать компромиссов в вопросе энергетической блокады и намерена принудить Киев к соблюдению обязательств с помощью политических и финансовых инструментов воздействия.