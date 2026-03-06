Пекин выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи

Пекин, как сообщается на сайте МИД КНР, выражает глубокие соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи при эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В заявлении китайского внешнеполитического ведомства говорится, что замминистра иностранных дел Мяо Дэюй посетил иранское посольство в КНР, чтобы «почтить память и выразить от Китая глубокие соболезнования».

Ранее Пекин строго осудил произошедшее, отметив, что убийство Хаменеи попрало цели и принципы устава ООН, а также основные нормы международных отношений. Кроме того, убийство верховного лидера Ирана, нарушило суверенитет и безопасность страны.

В понедельник МИД КНР призвал все стороны прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.