Зеленского назвали шантажистом

Президент Украины Владимир Зеленский вышел за рамки дипломатии и прибегнул к шантажу в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
С таким заявлением выступил в соцсети X венгерский госсекретарь по международным коммуникациям и отношениям Золтан Ковач.
«Когда кто-то угрожает выдать адрес человека украинским солдатам только потому, что он не поддерживает очередной пакет оружия на 90 миллиардов евро, это не дипломатия, а открытая угроза», — написал чиновник.
Он подчеркнул, что «угрозы и шантаж» со стороны украинского лидера идут вразрез с приемлемыми нормами.
Премьер страны ЕС жестко высказался о проделках Зеленского
Ранее Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке. Сам политик заявил в ответ, что не позволит нападок в адрес своей страны.