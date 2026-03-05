Иран назвал главную угрозу судоходству в Ормузском проливе

Иран назвал безосновательными заявления о перекрытии Ормузского пролива, отметив, что реальную угрозу судоходству несут США. Об это говорится в сообщении иранского постпредства при ООН в X.

«Утверждение о том, что Иран перекрыл Ормузский пролив безосновательно и абсурдно. В реальности именно США угрожают свободе мореплавания», — говорится в публикации.

В свою очередь в постпредстве Ирана при ООН отметили, что их государство «остается приверженным международному праву и свободе мореплавания».