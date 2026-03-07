Трамп ответил на вопрос о передаче данных от России Ирану

Президент США Дональд Трамп посчитал глупым вопрос журналистов о возможной передаче российской разведывательной информации Ирану и отказался от обсуждения этой темы.

Стенограмма разговора опубликована на сайте Белого дома.

Инцидент произошёл во время спортивного мероприятия, не связанного с политической повесткой. Когда один из репортёров попытался прояснить позицию главы государства по данному вопросу, Трамп назвал его «неуместным и глупым». При этом американский лидер оговорился, что уважает самого журналиста, однако сама тема, по его мнению, является «крайне несвоевременной».

«Это простая проблема на фоне того, чем сейчас занимается администрация», — заявил американский президент, дав понять, что не намерен углубляться в обсуждение международной повестки в неформальной обстановке.

Трамп назвал два варианта безоговорочной капитуляции Ирана

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп в зоде закрытых обсуждений отмечал, что заинтересован в размещении американского военного контингента на территории Ирана. Такую инициативу американский лидер обсуждал со своими приближёнными помощниками, а также с представителями Республиканской партии, занимающими официальные посты.

При этом, рассуждая о судьбе Ирана, президент США ясно дал понять, что США не готовы проводить переговоры с руководством Исламской республики, поэтому Вашингтону нужна только «безоговорочная капитуляция» страны.