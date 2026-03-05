Азербайджан принял первые меры на границе с Ираном после налета БПЛА

Азербайджан принял первые меры на границе с Ираном после налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию республики. Согласно заявлению пресс-службы кабинета министров страны, границу временно закрыли для проезда грузовых автомобилей.

Эту меру приняли после инцидента со взрывами беспилотников в Нахичеванскойобласти, ответственность за которые Баку возложил на Тегеран.