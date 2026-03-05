Трамп назвал лузером европейскую страну

Президент США Дональд Трамп назвал Испанию «лузером», враждебно настроенным к НАТО из-за нежелания Мадрида предоставить американским самолётам свои военные базы в операции против Ирана и отказа повысить расходы на оборону до 5% ВВП.

© Global look

«У нас есть множество победителей, но Испания — это лузер... И мы тоже не собираемся быть командным игроком с Испанией», — сказал он в интервью The New York Post.

3 марта Трамп заявил, что США могут использовать военные базы Испании без разрешения Мадрида. Также он говорил, что Соединённые Штаты прекратят торговлю с Испанией.

4 марта официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что после угроз президента США в адрес Испании Мадрид якобы согласился выступить против Тегерана.

Трамп назвал неудачником европейского лидера

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес при этом опроверг заявления Белого дома.

Иранский президент Масуд Пезешкиан поблагодарил Испанию за отказ помогать Соединённым Штатам в предоставлении доступа к военным базам на территории страны.