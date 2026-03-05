В Тегеране гремят взрывы

В Тегеране вечером в четверг гремят взрывы, сообщает агентство ISNA.

Взрывы слышали в разных районах столицы Ирана. Подробностей о работе ПВО и атакованных объектов пока нет.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о готовности продолжать военные действия против Ирана хоть «вечно», но его советники пытаются убедить его как можно быстрее объявить о победе и завершении операции.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Иран в ответ атакует союзников США в регионе. Кроме того, сегодня под обстрел попал Азербайджан.