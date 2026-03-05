В США призвали использовать военную силу против наркокартелей

Наркокартели Западного полушария сопоставимы с террористическими организациями Ближнего Востока, против них следует применить военную силу, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Об этом пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил Конгрессу, что страна находится в состоянии «вооруженного конфликта» с наркокартелями, которые администрация признала террористическими организациями.

«Картели, действующие в этом полушарии — это ИГИЛ* и «Аль-Каида»* Западного полушария, и к ним следует относиться столь же жестко и столь же беспощадно, как мы относимся к этим организациям», — отметил Миллер.

По его мнению, правовые методы не являются адекватными для решения проблемы картелей.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пригрозила мексиканским наркокартелям суровой расплатой в случае попыток нападения на граждан США после ликвидации главы картеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса.

*Организации, признанные террористическими и запрещенные на территории РФ