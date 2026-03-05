В МИД прокомментировали угрозу Зеленского в адрес Орбана

Заявлениями в отношении Будапешта президент Украины Владимир Зеленский проверяет на прочность пятую статью устава НАТО о коллективной обороне. Так угрозу отправить Вооруженные силы Украины (ВСУ) общаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прокомментировал в МИД России Родион Мирошник.

© Lenta.ru

«Правильно ли я понял, что Зеленский решил опробовать на работоспособность пятую статью устава НАТО?!» — задал риторический вопрос дипломат.

Он также с иронией отметил, что в ближайшее время лидерам Евросоюза придется оправдывать слова Зеленского в качестве невинной шутки.

Зеленский пригрозил дать адрес Орбана ВСУ

Ранее Зеленский заявил, что может передать ВСУ адрес «одного человека из Евросоюза», блокирующего европейский кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. По его словам, если украинские военные не получат оружия, они будут разговаривать с этим политиком на своем языке.