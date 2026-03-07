Тысячи венгров вышли на протест после угроз Зеленского в адрес Орбана

Тысячи венгров вышли на протест к посольству Украины в Будапеште после угроз Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly.

Ранее Зеленский пригрозил дать контакты Орбана представителям ВСУ, если тот будет и далее блокировать кредит Украине в размере €90 млрд.

Сийярто прокомментировал угрозу Зеленского в адрес Орбана

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник осудила угрозу Зеленского в адрес Орбана и назвала его гангстером.

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель также заявила, что поведение Зеленского по отношению к Венгрии и Словакии вызывает вопросы.