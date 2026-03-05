В Белом доме рассказали о неизвестных миру запасах оружия США

Соединенные Штаты обладают запасами оружия, о которых «многие в мире даже не знают». Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в комментарии журналу Time.

«Соединенные Штаты Америки обладают более чем достаточными возможностями не только для успешного проведения операции "Эпическая ярость", но и для достижения гораздо большего. Кроме того, у нас есть запасы оружия в местах, о которых многие люди в этом мире даже не подозревают», — рассказала она.

При этом, настаивая на том, что американские запасы боеприпасов достаточны, Левитт возложила вину за любые потенциальные проблемы на экс-президента США Джо Байдена и его поставки Киеву. По ее словам, «очень глупый и некомпетентный лидер» в Белом доме четыре года отправлял многие из лучших видов американского оружия «очень далекой стране под названием Украина».

У США закончились ракеты PAC-3 для ЗРК Patriot

Ранее экс-госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война в Иране может привести к истощению запасов американского оружия и сделать Соединенные Штаты уязвимыми для атак со стороны других противников.