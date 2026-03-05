Зеленский задался новым вопросом о России и Путине

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет выводить войска с территории Донбасса. Также в интервью Rai Italia он задался вопросом, почему республика должна «дарить такие подарки» России.

По его словам, в таком случае РФ удастся сберечь численность своих вооруженных сил и при необходимости продолжить дальнейшее наступление. Политик такжеутверждает, что выход с занимаемых ВСУ территорий был бы «подарком».

«Эти укрепления ограничивают возможности российских войск. Путин понимает, что, если мы отойдем, он сохранит от 300 тысяч до миллиона своих солдат в зависимости от активности и продолжительности наступательных действий в Донбассе», — порассуждал Зеленский.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сохраняется «огромная ненависть».

В конце января Трамп уже говорил, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга