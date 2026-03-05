Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Задержан бывший замминистра обороны Цаликов

Силовики задержали бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ. Цаликов занимал пост замминистра обороны с 2012 по 2024 год, до этого он работал на руководящих постах в МЧС и правительстве Московской области и два дня исполнял обязанности губернатора.

Разрушения и пострадавшие: что известно об атаках Ирана на Азербайджан

© Telegram-канал Mash

Иран нанес удары беспилотниками по территории Азербайджана, в результате которых пострадали четыре человека, серьезные разрушения зафиксированы вблизи школы и в районе аэропорта города Нахичевань. Баку расценил произошедшее как агрессию, вызвал посла Ирана в МИД и заявил о праве на ответные меры. Подробности атаки и реакцию официальных лиц — в материале «Рамблера».

Раскрыт неожиданный шаг ЕС из-за грозящего энергокризиса

Европейские страны могут вновь начать закупать энергоносители у России, если конфликт вокруг Ирана приведет к длительной блокировке Ормузского пролива, а поставки американского СПГ окажутся недостаточными. Такое мнение в беседе с News.ru выразил политолог Александр Рар.

Названа стоимость потопившей иранский фрегат американской торпеды

© Wikipedia

Американская торпеда Mark 48 Advanced Capability (ADCAP), потопившая иранский флагманский фрегат IRIS Dena недалеко от Шри-Ланки, стоит около $4,2 млн, передает телеканал Fox News.

Эксперт раскрыл скрытый смысл слов Путина о поставках газа в ЕС

Громкие заявления о возможной остановке экспорта газа в Евросоюз направлены не на реальное прекращение поставок, а на раскачку биржевых котировок. Такое мнение в беседе с News.ru выразил ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.

В предсказаниях Нострадамуса обнаружили сроки войны США и Израиля против Ирана

© ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TACC

В предсказаниях французского врача и алхимика Нострадамуса обнаружили сроки войны между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщает Daily Mail.

Путин приказал решить проблему электросамокатов на российских улицах

© Александр Авилов/Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил навести порядок с движением электрических велосипедов и самокатов на городских улицах. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Стало известно об усилении позиций РФ на нефтегазовом рынке в Азии

Нестабильность в Ормузском проливе, вызванная конфликтом вокруг Ирана, может привести к переформатированию мировых энергетических потоков и усилению роли России на азиатском рынке. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин.

Названы возможные места запуска дронов ВСУ по Ростовской области

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев считает, что ВСУ запустили беспилотники по Ростовской области со стороны Одессы в обход Черного моря. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Новая российская марка продала 50 тысяч автомобилей за полгода

© Tenet

Новый российский бренд Tenet отметил полгода с выхода на рынок продажей юбилейного, 50-тысячного автомобиля. Об этом в четверг, 5 марта, рассказала пресс-служба марки.

