Владимир Зеленский пообещал на брифинге дать адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана украинским солдатам, пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На прошлой неделе, 23 февраля, вето на выделение кредита от ЕС наложила Венгрия. Орбан заметил, что Будапешт продолжит блокировать военный кредит для Киева, «пока Украина блокирует нефтепровод «Дружба».

Украинский лидер выразил надежду, что ни один человек в Евросоюзе не будет блокировать €90 млрд или первый транш из €90 млрд. Он добавил, что эти деньги планируется потратить на закупку оружия для ВСУ.

«Иначе — дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — пригрозил политик.

Журналисты заметили, что власти Венгрии оперативно отреагировали на угрозы Зеленского — правительство приняло решение усилить охрану Орбана.

Орбан пригрозил Киеву силой

Ранее украинский лидер обвинил премьера Венгрии в том, что он якобы утратил стыд и все свои силы тратит только на то, чтобы «отращивать живот».