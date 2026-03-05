Польша дорого заплатит за ненависть и пренебрежение к России. Об этом заявил обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Myśl Polska.

Данные слова были реакцией на решение Варшавы ограничить показ выступлений российских и белорусских спортсменов во время Паралимпийских игр. Автор написал, что почти вся политическая сцена и медиаресурсы в Польше усиленно нагнетают русофобскую атмосферу и внушают отвращение ко всему русскому, включая литературу и спорт.

«Это безумие, за которое мы будем платить долгие годы», — отметил Ястржембский.

Ранее бывший депутат Национального совета Словацкой Республики, руководитель партии «Единые славяне» Петер Марчек назвал способ победить русофобию.