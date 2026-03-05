Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министрами Италии Джордже Мелони и Греции Кириакосу Мицотакису. Об этом сообщает в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на источник в администрации французского лидера.

Отмечается, что Макрон договорился скоординировать развертывание военных сил на Кипре и в Восточном Средиземноморье.

Ранее посольство США в Никосии рекомендовало американским гражданам пересмотреть планы о посещении Кипра.

На официальном портале дипмиссии опубликовано предупреждение, в котором указано, что уровень опасности был повышен до третьего.

Также стало известно, что Великобритания на фоне эскалации на Ближнем Востоке отправит ракетный эсминец HMS Duncan в Средиземное море для усиления защиты своей военной базы на Кипре.