«Пришлось придумать угрозу»: в Европе призвали сказать «нет» американцам

Лидер британской «Партии реформ» Найджел Фарадж призвал сказать «нет» США, напомнив, что в случае вторжения в Ирак американцам «пришлось придумать угрозу». Перевод его слов привел Telegram-канал Пул N3.

По мнению британского политика, «бывают моменты, когда нужно сказать американцам «нет»».

«Знаете, нам следовало сказать «нет» пару раз за последние 25 лет. И, конечно, поскольку Саддам Хусейн не представлял прямой угрозы для этой страны, им пришлось придумать угрозу. (…) Но, честно говоря, если эта операция помешает Ирану получить ядерное оружие, это того стоило бы», - заметил Найджел Фарадж.

Лидер «Партии реформ» также выразил уверенность в том, что сейчас отношения с США «без сомнения находятся в худшем состоянии за последние почти 70 лет».

«Конечно, мы не должны соглашаться со всем, что говорит или делает американский президент - мы не соглашаемся», - отметил он.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В ходе одного из ударов был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран запустил ракеты по Израилю и по американским базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив.

При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские войска не участвуют в ударах по Ирану. А президент США Дональд Трап в свою очередь отметил, что «не в восторге» от Великобритании в вопросе военного сотрудничества, и посетовал, что имеет дело не с Уинстоном Черчиллем.