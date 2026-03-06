Азербайджан в срочном порядке эвакуирует посольство страны в Тегеране

Азербайджан вывозит свой дипломатический персонал из Ирана. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Джейхун Байрамов.

— Этот процесс касается как посольства в Тегеране, так и генконсульства в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа, — цитирует его заявление агентство Report.

По его словам, соответствующее решение принял азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Ранее в пресс-службе Минобороны страны заявили, что Баку даст Тегерану ответ после падения дронов в Нахичевани. Азербайджан ставит своим приоритетом защиту территориальной целостности.

Первый беспилотник сдетонировал около от аэропорта в городе Нахичевань 5 марта. После на территории авиагавани начался пожар. Второй дрон взорвался в тот же день во дворе школы.

Ильхам Алиев считает, что удар иранских БПЛА по Нахичевани — это теракт. По словам главы государства, целью беспилотников были гражданские объекты.

4 марта системы противовоздушной обороны Турции впервые с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке также перехватили ракету, выпущенную, как предполагается, с территории Ирана.