Азербайджан в срочном порядке эвакуирует посольство страны в Тегеране
Азербайджан вывозит свой дипломатический персонал из Ирана. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Джейхун Байрамов.
По его словам, соответствующее решение принял азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
Ранее в пресс-службе Минобороны страны заявили, что Баку даст Тегерану ответ после падения дронов в Нахичевани. Азербайджан ставит своим приоритетом защиту территориальной целостности.
Первый беспилотник сдетонировал около от аэропорта в городе Нахичевань 5 марта. После на территории авиагавани начался пожар. Второй дрон взорвался в тот же день во дворе школы.
Ильхам Алиев считает, что удар иранских БПЛА по Нахичевани — это теракт. По словам главы государства, целью беспилотников были гражданские объекты.
4 марта системы противовоздушной обороны Турции впервые с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке также перехватили ракету, выпущенную, как предполагается, с территории Ирана.