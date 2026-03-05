В предсказаниях Нострадамуса обнаружили сроки войны США и Израиля против Ирана

В предсказаниях французского врача и алхимика Нострадамуса обнаружили сроки войны между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что в одном из отрывков «Четверостишия I:26» говорится: «Большой пчелиный рой поднимется... ночью из засады...». Журналисты интерпретируют это как отсылку к боевым дронам, которые используют участники конфликта на Ближнем Востоке.

«Семь месяцев великой войны, люди гибнут от рук зла / Руан, Эвре, король не подведет», — приводят авторы еще один отрывок, намекая на возможную длительность конфликта.

В другом предсказании Нострадамуса речь идет о Марсе. В древнем Риме планету отождествляли с одноименным богом войны.

«Когда Марс пройдет свой путь среди звезд, святилище будет окроплено человеческой кровью. С восточной стороны вспыхнут три пожара, а Запад погрузится во тьму», — говорится в предсказании.

По мнению ряда толкователей, этот отрывок указывает на то, что 2026 год может стать еще одним годом, который запомнится жестокими глобальными конфликтами.