Лукашенко пообещал защитить всех женщин в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии 8 марта предложил женщинам обращаться к нему, в случае проблем с мужчинами. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

"Если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность - ну у нас же TikTok есть... - но если кто-то обидит вас, напишите мне. Я обязательно отреагирую", - сказал белорусский лидер на церемонии вручения государственных наград в преддверии 8 марта.

Лукашенко уточнил, что глава администрации президента Дмитрий Крутой берет на контроль все обращения к нему. После этого он докладывает об этом главе государства.

"Я каждое утро читаю [обращения], иногда до смешного доходит", - уточнил президент Белоруссии.

До этого Лукашенко на встрече с послом Ирана в Минске Алирезой Санеи заявил, что войны неприемлемы для его страны на генетическом уровне. Он уточнил, что Белоруссия исторически располагалась в эпицентре крупных войн, и народ республики имеет память об этих событиях, которая не позволяет стране ввязываться в вооруженные конфликты.