В Европе постепенно меняется отношение к диалогу с Россией и почти все ведущие политики Евросоюза смирились с мыслью, что конфликт на Украине не удастся решить без переговоров с Москвой. К такому выводу пришел в своей статье для газеты «Ведомости» доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов.

Эксперт напомнил, что многие западные лидеры ранее осудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в 2024 году сначала отправился в миротворческое турне в Киев и Москву, а затем вместе с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером призвал перестать бойкотировать диалог с Россией.

«Сегодня обращения Орбана и Шредера выглядят как часть тренда. Почти все ведущие политики Евросоюза смирились с мыслью, что конфликт на Украине решить без диалога с Кремлем не удастся», - отметил Камран Гасанов.

По его словам, в ЕС все больше убеждаются, что при всей оказываемой помощи ВСУ не способны даже сохранить линию фронта. Также на позицию европейцев влияет то, что президент США Дональд Трамп игнорирует их в форматах переговоров по Украине, и боевые действия рискуют перейти в формат Россия - Европа.

На этом фоне ряд ведущих европейских политиков уже высказался в пользу переговоров, в Москву впервые с начала конфликта приехал глава МИД Швейцарии, а также началось строительство АЭС «Пакш-2» при участии «Росатома», несмотря на протесты Еврокомиссии.

Напомним, что очередной раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации и помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители стран Европы должны принимать прямое участие в переговорном треке.