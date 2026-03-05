Украинцы в Польше лишились бесплатного жилья и медицины

Власти Польши существенно ограничили помощь беженцам, отменив бесплатный доступ к врачам и проживанию для большинства трудоспособных граждан.

Вступивший в силу специальный закон, принятый парламентом и подписанный президентом, значительно ограничивает привилегии граждан Украины в Польше, передает РИА «Новости».

По новым правилам, статус защиты аннулируется, если украинец не подаст заявление на получение идентификационного номера в течение двух недель после въезда. Медицинская помощь теперь будет предоставляться бесплатно только при наличии страховки и оплаченных взносов, а для незастрахованных – только в экстренных случаях, а также для беременных и несовершеннолетних.

Бесплатное жилье предоставляется лишь на короткий срок и только социально уязвимым категориям, таким как одинокие пожилые люди и инвалиды.

Ранее украинцев уже лишили обязательных выплат на детей, теперь ежемесячные пособия доступны только работающим гражданам при условии учебы их детей в польских школах.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении действия специального статуса для украинских беженцев.

До этого совершеннолетние граждане Украины без страховки потеряли доступ к бесплатным медицинским услугам.

Варшава также отменила социальные выплаты и льготы для неработающих переселенцев.