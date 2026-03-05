Четыре человека пострадали после падения иранских дронов в Азербайджане

В Нахичевани за медицинской помощью обратились четыре человека после падения БПЛА. Об этом сообщают местные СМИ.

© Скриншот

Ранее сообщалось, что в четверг иранский беспилотник впервые упал на территории Азербайджана. Инцидент произошел в районе аэропорта города Нахичевань, где произошел взрыв и начался пожар.

Также позже стало известно, что иранский дрон упал и вблизи школы.

В связи с этими событиями Министерство обороны Азербайджана официально объявило о подготовке ответных силовых мер для защиты территориальной целостности страны. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за нападение на гражданскую инфраструктуру Нахичеванской Автономной Республики полностью лежит на Тегеране, и этот акт агрессии не будет проигнорирован.