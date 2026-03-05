Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ») задержали в Киеве преподавателя духовной академии и семинарии Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в Союзе православных журналистов.

© Вечерняя Москва

— Сотрудники ТЦК Киева задержали преподавателя Киевской духовной академии и семинарии архимандрита Рафаила. На данный момент более детальная информация о судьбе архимандрита отсутствует, — цитирует сообщение РИА Новости.

22 февраля стало известно, что в Харькове сотрудники территориального центра комплектования убили командира роты 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины лейтенанта Бобоева.

В январе в Полтаве сотрудники ТЦК ворвались в туалет автозаправочной станции, выбили дверь и насильно мобилизовали прятавшегося там мужчину. Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир, которых военкомы тянули за руки.

Сообщения о жестокости со стороны сотрудников ТЦК появляются регулярно. Так, военкомы избили ветерана ВСУ при попытке насильственной мобилизации. Инцидент произошел в поселке Стеблев Черкасской области.