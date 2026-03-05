В России оценили вероятность скорого завершения конфликта вокруг Ирана

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о планах США воевать с Ираном до сентября и оценил вероятность скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее издание Politico со ссылкой на внутренний документ Минобороны сообщило, что Вашингтон рассчитывает проводить военную операцию против Ирана минимум 100 дней.Отмечалось, что представители Центрального командования американских ВС запросили дополнительных военных разведчиков в штаб-квартиру в Тампе для поддержки операций на протяжении как минимум 100 дней, а вероятно, и до сентября, указывает издание. Это указывает на то, что конфликт может затянуться существенно дольше изначально заявленных президентом США Дональдом Трампом четырех недель.

С одной стороны, количество ответных пусков из Ирана сейчас сокращается. С другой стороны, власть в этой стране достаточно стабильна. Да, часть военно-политического руководства Ирана погибла, но при этом сами власти сохраняются. Поэтому сейчас сложно сказать, насколько у Трампа и у [израильского премьера Беньямина] Нетаньяху все идет по графику. Согласно первоначальному плану американцев, боевые действия должны были продлиться около месяца. Поэтому о реальных сроках завершения конфликта можно будет говорить после истечения этого периода. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Вероятность завершения военной операции США до конца сентября 2026 года достаточно высока, подчеркнул эксперт.

«Трамп не намерен входить с этой военной операцией в период промежуточных выборов, которые пройдут в США осенью этого года», - сказал он.

Каргин отметил, что цели США и Израиля в конфликте с Ираном разнятся.

«Цель Израиля – это демонтаж нынешней системы в Иране, то есть фактическое крушение Исламской Республики и становление на ее месте шахского Ирана – реставрация монархии. Израильтяне планируют этого добиться через ослабление государства, через стимулирование протестов и беспорядков в стране. Они хотят, чтобы на этой волне в Иране сменился формат власти, чтобы страну возглавил сын свергнутого бывшего иранского шаха Реза Пехлеви. А, согласно заявлениям Трампа, его план подразумевает венесуэльский сценарий, при котором внутри действующей иранской власти будет найдена та фигура, которая примет условия американского президента и с которой можно будет обо всем договориться», - сказал он.

В вопросе перспектив скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке важным является и то, каким «образ победы» видят нынешние иранские власти, добавил эксперт.

«Существует распространенное мнение, что победа для них – это просто выжить. Но просто выживание не может быть фактором победы. Поэтому тут возникает вопрос о том, в каком виде Ирану представляется победа. Полагаю, что речь идет не только о сохранении государства в его нынешнем виде. Иранцы хотят, чтобы в регионе снизилось влияние американцев. Они хотят вынудить арабские страны убрать со своей территории американские базы. Они же не просто так наносят удары по нефтяным объектам стран Персидского залива – они стремятся к тому, чтобы эти страны оказали давление на США. Если соответствующая цель будет достигнута, то это станет победой для Ирана. Но пока критического давления со стороны стран залива на Вашингтон нет», - заявил специалист.

Политолог допустил, что в итоге конфликт на Ближнем Востоке будет решен дипломатическим путем – в ходе переговорного процесса.

«В конфликте возможен промежуточный результат, когда ни одна из сторон не добилась победы, и в результате о прекращении огня будет объявлено после переговорного процесса. И на таких переговорах, к слову, идеальным посредником стала бы Россия, так как Москва контактирует со всеми участниками конфликта», - заключил эксперт.

Ранее Иран официально подтвердил новые правила прохода через Ормузский пролив.