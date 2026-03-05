«Грядут катаклизмы»: шокирующие «пророчества» о судьбе России и мира в 2026 году

Футуролог-математик Сидик Афган сделал пророчество о будущем России и мира в 2026 году. Как сообщает «Царьград», математик считает, что особенно страшными будут июнь и октябрь.

Афган специально прилетел из Стамбула в Москву, чтобы выступить на федеральном телеканале. Он огорошил сразу — утешительных прогнозов нет, только факты, которые он высчитал в числах. Математик показал сложные формулы и расчеты, а после пояснил, что они говорят об опасности для человечества.

«Если Землю сравнить с самолетом, то он сейчас падает. И я хочу спасти пассажиров», — заявил Афган.

Главная угроза кроется даже не в войнах, а в том, что люди потеряли контроль над собственными изобретениями. Искусственный интеллект, если его не остановить или хотя бы не направить в нужное русло, к 2030 году может поработить человечество.

Однако Россию эта учесть пока обойдет стороной, подчеркивает Афган. По его прогнозу, страну коснутся природные катаклизмы — землетрясения, наводнения ударят по всем континентам. Лето, по словам Афгана, разделит мир на плохих и хороших.

«Лето будет плохим для плохих людей, а для хороших — приятным. Грядут природные катаклизмы — землетрясения, наводнения. На каждом континенте ждите беспорядок в политике», — заявил футуролог.

Ученица Афгана Ирина Богуславская высказалась жестче, заявив, что 2026-й год будет годом катастроф. Ожидаются цунами, землетрясения и вулканы — основные толчки придутся на Исламабад, однако заденут Кабул и Дели, а это регионы с огромным населением.

«Часть событий — в июне, потом новая волна в октябре. Сочи тоже тряхнет, но там, кажется, обойдётся без больших жертв», — заявила Богуславская.

Особо зловеще прозвучала дата 13 марта — этот день станет тяжелым для Украины. После него Владимир Зеленский может просто «исчезнуть» из памяти мира. По словам футуролога, март будет для главы киевского режима не «опасным и не слишком удачным».

«Не вижу, что его устранят, просто, как актер, вышел на сцену и ушел с нее. О нем быстро забудут. Завершит конфликт Огненная лошадь, не отдельно взятые люди. Часть Украины останется, но Россия заберет свое», — заявил Афган.

Выводы математик делает на основе «математической философии» — чисел и графиков. В прошлом ему удавалось предсказывать теракты 11 сентября, развал СССР. Кроме того, он прогнозировал возрождение Советского Союза в новой форме, реформу образования в России даже собственную смерть в 68 лет. Однако следует помнить, что любые пророчества — не руководство к действию.