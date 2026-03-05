Французским властям стоит отменить санкции против России на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом в X заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Давайте остановим эти идиотские и разрушительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США», — призвал он.

Накануне президент России Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину допустил прекращение поставок газа в ЕС прямо сейчас с уходом на перспективные рынки, не дожидаясь новых ограничений со стороны Евросоюза.

Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что Европу ждёт ад в энергетике при дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.