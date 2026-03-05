Лидер иракских курдов ответил на вопрос об участии в войне против Ирана

Иракские курды не будут принимать участие в боевых действиях против Ирана.

Об этом заявил президент Региона Курдистан в составе Ирака Нечирван Барзани, передает Fars.

«Мы никогда не будем участвовать в эскалации конфликта или военных действиях», — сказал политик.

Ранее израильский телеканал i24 сообщил, что курды якобы начали наземное наступление на Иран с территории Ирака. По данным медиа, иранские военные начали создавать оборонительные позиции вокруг населенного пункта Мериван, который является приграничной территорией.

На Западе задумались о военных планах Ирана

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп готов поддержать курдских ополченцев, желающих взять в руки оружие для смены власти в Иране, и продолжает публично и в частном порядке обдумывать несколько вариантов того, кто должен сменить свергнутого лидера страны.