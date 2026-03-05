Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана из-за падения БПЛА

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением о том, что БПЛА, выпущенные с территории Ирана, повредили терминал аэропорта в Нахичеванской автономной республике.

«Один беспилотник врезался в здание терминала аэропорта <...>, а другой беспилотник упал рядом со зданием школы в селе Шекарабад», — говорится в публикации на сайте МИД.

В результате пострадали два мирных жителя.

Азербайджан оставляет за собой право принять «соответствующие ответные меры», добавили в министерстве.

Посла Ирана вызвали в МИД, чтобы представить ноту протеста.

Ранее агентство AP сообщило, Запущенный с территории Ирана беспилотник рухнул на территории аэропорта азербайджанского города Нахичевань.